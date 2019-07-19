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Заря ищет усиление в атакующую линию – Будковский разочаровал руководство клуба

15:28 166 Читати українською
Заря ищет усиление в атакующую линию – Будковский разочаровал руководство клуба
Филипп Будковский / Фото ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов приоткрыл тайну трансферных планов клуба.

"Все клубы ищут форварда. Не совсем удачный сезон был у Филиппа Будкивского, но в целом, результативность клуба была неплохой. Мне все равно, кто будет забивать. Хотя голкипер.

Заря подписала сразу четырех футболистов – среди них экс-игроки Байера, Нюрнберга и Шахтера

По мнению тренера, сейчас не закрыта у нас только одна позиция – нападающий. Будет это будет контракт, или аренда – неважно. Но не думайте, что в очереди к нам стоит колонна футболистов. Подытожив скажу, что на Филиппе Будковском рано ставить точку", – цитирует Рафаилова официальный сайт клуба.

Будковский вернулся в Зарю в январе текущего года, за это время он провел в УПЛ 13 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря Сергей Рафаилов
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