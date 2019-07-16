Зоря підписала одразу чотирьох футболістів – серед них екс-гравці Байєра, Нюрнберга та Шахтаря

Зоря продовжує активно працювати на трансферному ринку перед початком нового сезону.

Луганський клуб підписав контракти одразу з чотирма футболістами, серед них: Лазіо, Абу Ханна, Дмитро Іванісеня та Нікола Василь. Зі всіма футболістами підписана угода на 2 роки, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Всі вони перебували на передсезонних зборах команди Скрипника та брали участь у товариських матчах.

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Лазіо грає на позиції центрального захисника. Гравець перебував в статусі вільного агента, останнім клубом бразильця був Атлетіко Ітапірім, який він покинув в червні.

Натомість, Нікола Василь виступав за молодіжні та юнацькі збірні Боснії та Герцоговини, а останнім клубом голкіпера був німецький Нюрнберг, який Василь покинув цього літа. Зауважимо, що минулого сезону футболіст виступав за дубль німецького клубу, де провів 27 матчів у регіональній лізі Німеччини, пропустив 31 гол та 9 разів залишив свої ворота "сухими".

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Абу Ханна виступає на позиції центрального захисника та є вихованцем Байєра. У минулому сезоні виступав за Магдебург, який покинув влітку цього року у статусі вільного агента.

Дмитро Іванісеня – опорний півзахисник, вихованець Шахтаря. Також виступав за Маріуполь та Динамо Тбілісі, яке покинув цього літа.