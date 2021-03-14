Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає "мужиків" одними з фаворитів на чемпіонство у цьому сезоні.

"У цьому поєдинку може відбутися як дуже феєричний футбол, так і дуже обережний. Динамо не вразило проти Вільяреала у Лізі Європи. Відверто скажу.

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Разом з тим кияни близькі до чемпіонства, якого не могли здобути дуже давно. Це зараз – головна мотивація для клубу.

Втім, зовсім не виключаю, що Зоря ще може навіть поборотися за золоті медалі УПЛ. Усі говорять про боротьбу луганців за третє і друге місця, а насправді команда Скрипника ще претендує на першу сходинку. Виграє Зоря і різниця між трьома клубами буде мінімальною. Не прогнозую результат, але думаю, що обидві команди заб’ють. Пророкую, що гол Динамо буде в активі Віктора Циганкова", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, зустріч між Зорею та Динамо відбудеться вже сьогодні, 14 березня, о 17:00. Кияни після 17-ти турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ першими, маючи у своєму активі 40 очок, луганці з 32 пунктами треті (і мають гру у запасі).

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