"Хоча до фінішної прямої ще далеко, але гра з Динамо – одна з особливих у другому колі. Кожна наступна буде не менш важливою.

Динамо у 2008 році міг очолити Рангнік, – журналіст

Зоря налаштовується на будь-якого суперника і ми довели, що можемо грати у свою гру, граючи від себе. У Динамо є достатньо футболістів, які в будь-який момент можуть підсилити гру.

Я не можу сказати, що участь Динамо у трьох турнірах зіграє на користь Зорі. Як на мене, Динамо знаходиться в тонусі, склад зіграний, більше матчів проводить. Проте, у Зорі теж хороша серія, на якій не хочуть ставити крапку", – сказав Каменюка у програмі "Тур ONLINE".

Нагадаємо, зустріч між Зорею та Динамо відбудеться вже сьогодні, 14 березня, о 17:00. Кияни після 17-ти турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ першими, маючи у своєму активі 40 очок, луганці з 32 пунктами треті (і мають гру у запасі).

Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ