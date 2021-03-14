Поєдинок між Зорею і Динамо у 18-му турі УПЛ називають не просто центральним, а ключовим у сезоні. Існує думка, що перемога у цій зустрічі принесе киянам чемпіонство – мовляв, далі "біло-сині" і так випереджають Шахтар на чотири очки, а попереду всього вісім турів. Луганців же іноді називають третім претендентом на золото (або на срібло), адже зараз вони відстають від другого місця на чотири пункти при матчі в запасі.

Зоря – Динамо: Грозний оцінив шанси луганців замахнутись на другу сходинку УПЛ

Важко погодитись з настільки оптимістичними оцінками. Віктор Скрипник – занадто прагматичний тренер, аби мріяти про золото за нинішніх розкладів, а у грандів попереду буде ще Класичне дербі та низка матчів проти міцних середняків. Втім, перемога над Зорею дійсно ризикує перетворитись у заявку киян на чемпіонство – для цього необхідна лишень поразка або нічия Шахтаря з Десною. З іншого боку, осічка динамівців при паралельній звитязі "гірників" скоротить відставання між лідерами до мінімуму. Словом, сьогодні претендентам на золото бажано набирати максимум очок.

Щоправда, зробити це буде неймовірно важко. По-перше, тому що Зорю цілком влаштує і нічия – досвід останніх матчів проти грандів показує, що луганці при успішному рахунку починають будувати "автобус" не пізніше, як за 20 хвилин до фінального свистка. Навіть у битві з Десною за історичне срібло "мужики" не боролися за ефемерну звитягу, намагаючись лишень не програти. Зараз ставки не менш серйозні – сіверяни йдуть всього у двох очках позаду. Динамо ж слабко виглядає у зламі організованої оборони, що показують матчі єврокубків та зустрічі з Десною та Колосом. При цьому кияни досить вразливі до контратак.

По-друге, Зоря під керівництвом Віктора Скрипника надзвичайно сильно виступає проти грандів. Так, з Динамо луганці мають перемогу, дві нічиї та дві поразки, а з Шахтарем – дві звитяги, дві мирові та два програші. При цьому лише в одному поєдинку не було забитих голів (0:0 проти "гірників"), а одна із поразок завершилась із рахунком 3:4. Два тижні тому "мужики" взагалі переграли чемпіона, граючи у меншості й забивши на 90+5-й хвилині.

По-третє, Зоря набрала дуже потужну форму, вигравши усі чотири тури УПЛ в новому році й пропустивши всього один гол. Крім того, була звитяга над Вересом у Кубку. Переможна серія луганців на внутрішній арені становить дев'ять матчів, а загалом їх ніхто не перегравав аж у 15-ти матчах поспіль.

Все це, звісно, прекрасно, однак не варто і переоцінювати силу Зорі. Навіть зараз за очікуваними очками команда поступається Десні, причому у новому році команда забиває більше, ніж створює. Як мінімум, луганці не заслужили перемогти Маріуполь.

Крім того, варто відзначити психологічні проблеми "мужиків" – вони завжди дають бій грандам, але у прямих битвах за медалі їхній футбол не приносить успіхів. Чого лише вартують дві переконливі звитяги Динамо над Зорею влітку 2020-го, коли у луганців був шанс закрити боротьбу за срібло на свою користь. Таким чином, сьогоднішній успіх підопічних Віктора Скрипника буде великою мірою залежати від налаштування.

У Динамо ж проблем з мотивацією не буде. Після поразки від Вільяреала єврокубкова кампанія киян де-факто завершена – вочевидь, Мірча Луческу зрозумів це ще після другого голу іспанців, адже з гри швидко зняли Сидорчука та Шапаренка. "Біло-сині" поступово перемикаються на УПЛ. Навіть якщо у когось і є мрії про камбек на Сераміці, то вони точно не на першому місці – зараз всі думають виключно про Зорю та необхідність зберегти відрив від Шахтаря. Далі залишиться всього вісім турів, а якщо "гірники" ще й оступляться... Словом, динаміці прекрасно розуміють всю важливість зустрічі.

При цьому варто розуміти, що вони апріорі сильніші за Зорю. У них вищий кадровий потенціал, ширша лавка, вищий темп передач та інтенсивність пресингу, краща точність пасів і найвищий у чемпіонаті показник очікуваних забитих голів при найнижчому показнику очікуваних пропущених. Динамо може мати будь-які проблеми, але команда здатна додавати й підіймати свої показники до рівня Ліги чемпіонів – там, між іншим, кияни ледь не відібрали очки у Барселони.

Підопічні Мірчі Луческу заслужено йдуть на першій позиції в УПЛ, а в останньому матчі проти Зорі вони домінували від першої до останньої хвилини. Луганцям просто пощастило з дальнім ударом – не більше. Той поєдинок мали виграти кияни – і з того часу структура гри та кількісно-якісні показники Динамо аж ніяк не стали гіршими.

При цьому футбол "біло-синіх" у поріняння з часами Хацкевича-Михайличенка став менш зручним для контратакувальних колективів на кшталт Зорі. Команда Мірчі Луческу ставить на контроль м'яча у високому темпі й обирає менш гострі, але безпечніші рішення при просуванні атаки – як наслідок, моментів біля чужих воріт стало менше, але Динамо не наражається на контратаки, від яких живуть підопічні Віктора Скрипника.

При цьому кияни доволі гнучкі у своїй грі: вони здатні відпрацювати і від "автобуса", і від домінування – Мірча Луческу будує тактичний план під конкретних суперників і вміло корегує його по перерві. Це помітно по тому, як часто Динамо додає в других таймах.

Мінусом киян, на якому зможе ефективно зіграти Зоря, виступає вразливість під високим пресингом та відсутність якісного першого пасу у центрбеків. Крім того, вони допускають елементарні помилки при обороні на стандартах, що яскраво показали Брюгге та Вільяреал – навіть якщо вдається відбити першу подачу (а часто не вдається і це), то починається розвал при другій хвилі.

До всього цього варто додати проблеми Динамо з темпом гри та думкою в атаці. У новому році кияни втратили очки з Десною та провели 120 хвилин з Колосом, дуже повільно катаючи м'яч, а в завершальній фазі все часто зводиться до банальщини – хоча довести м'яч на ударні зони команді вдається регулярно. Не вистачає і якісних кросів, і звичайного відчуття таймінгу, а це призводить до появи купи моментів один-в-один – а вони, своєю чергою, провокують єдиноборства та контратаки.

Словом, Динамо виглядає потужно й демонструє правильний футбол, але кадровий дисбаланс та певна сирість напрацювань Мірчі Луческу залишає середнякам дуже хороші шанси. За це команду міг покарати навіть Львів, а Зоря тим паче здатна створити "біло-синім" проблеми. Словом, сьогоднішній матч обіцяє бути цікавим – і навряд чи він завершиться без голів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шевченко – Бурда, Костевич, Белуце, Вербіч

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Динамо

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніньйо – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Кабаєв – Гладкий, Сайядманеш

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити прогнози на такий матч. Команди мають купу переваг один над одним– і купу вразливостей. Більш-менш впевнено можна тільки говорити про те, що поєдинок не завершиться без голів в обидва боки. На це натякає і статистика останніх п'яти зустрічей, і слабкість оборони киян на стандартах та під пресингом, і потужність атаки динамівців. Все ж, мова йде про найбільш результативний колектив УПЛ.

Психологічно й тактично Зорі буде простіше. Луганці можуть дозволити собі навіть поразку – ніхто за неї не скаже кривого слова (звісно, якщо не станеться розгрому), а над Десною є перевага у вигляді поєдинку в запасі. Нічия теж влаштує "мужиків", яким у будь-якому випадку доведеться працювати від оборони та контратак. На Динамо ж буде тиснути важливість результату, що позначиться на якості завершення атак – а вони у киян неідеальні.

З іншого боку, "біло-сині" виглядають менш зручним суперником для Зорі, ніж Шахтар – у них і з налаштуванням ситуація покраще, і в єдиноборствах вони сильніші, і структурно футбол динамівців більш в'язкий. При цьому кияни і обороняються ефективніше – навіть при всіх своїх проблемах (юні центрбеки, слабкість під пресингом, стандарти) вони можуть похизуватися найкращими захисними показниками в УПЛ.

З огляду на ці фактори, повірити у чергову перемогу Зорі над грандом важко, однак Динамо з середняками в новому році виглядало занадто нестабільно – Колос і Десна не дадуть збрехати.

В таких умовах максимально впевнено можна говорити тільки про результативну нічию між киянами та луганцями, але загалом у цьому поєдинку можливий будь-який рахунок.

Доля Динамо вирішена, а Луческу помиляється лише в одному: що відбулося проти Вільяреала – розбираємося без емоцій