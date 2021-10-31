У матчі 13-го туру олександрійці на виїзді не змогли впоратись з львів'янами. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Обидві команди на тижні провели свої поєдинку у Кубку України, однак з різним результатом: якщо Олександрія впевнено пройшла Металіст 1925, то знекровлений COVID-19 Рух, попри чудову гру, поступився Зорі і вилетів з турніру.

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Перший небезпечний момент створили гості на сьомій хвилині. Мірошниченко отримав діагональ у штрафний майданчик Руха, увірвався справа поміж захисниками і пробив першим дотиком, однак м'яч просвистів над поперечиною. Згодом Кирюханцев розібрався у карному з оборонцем і стрільнув – прямо у руки Паньківу. За трохи він знову випробував реакцію Юрія, і той не зразу зафіксував сферу – пощастило, що нікого з суперників не було поруч. До середини тайму Рух не завдав жодного удару у площину воріт Олександрії і виглядав доволі блякло.

Зрештою, господарі перехопили ініціативу і все частіше доходили до володінь "містян", але всі спроби загострити завершувались повним фіаско. Натомість Олександрія намагалась втікала у контратаки. На 33-й хвилині Кирюханцев небезпечно прострілював на Спінеллі – аргентинця встигли заблокувати в останній момент.

За п'ять хвилин до перерви Борячук стартував з центра поля на шаленій швидкості і виводив Руніча фактично сам на сам довгою передачею. Досвідчений Бабогло майже на лінії зупинив Василя, але зробив це на досвіді так, що арбітр навіть не свиснув. А епізод відверто тягнув на "гірчичник" і перспективний стандарт. За хвилину до свистка Дубра міг виводити Олександрію вперед – після навісу на дальню штангу з правого флангу Каспарс головою пробивав по воротах. Паньків розібрався і забрав м'яч.

У перерві Юрій Гура посадив на лавку Спінеллі, в якого явного не пішла гра і випустив Устименка. Денис одразу ж кинувся "кошмарити" захист львів'ян, але його запал швидко захлинувся – вся боротьба знову перемістилась у центр поля. За 30 хвилин другого тайму команди не завдали жодного (!!!) удару бодай у напрямку воріт! На 80-й хвилині Кондраков запоров супермомент: опинившись у штрафному суперника він почав обводити півкоманди і, в результаті, втратив м'яч. Однак олександрійці сфолили поблизу своїх воріт і Рух отримав шанс на перший удар по воротах. Білий зі стандарту пробив повз стійку. Майже одразу Мустафаєв намагався перекинути м'яч через Паньківа дальнім ударом – кіпер львів'ян був на місці.

За дві хвилини до завершення матчу Олександрія втекла у контратаку, однак Мартинюк у штрафному майданчику заблокував Устименка – арбітр показав, що все в межах правил і Денису варто підніматись з холодного газону. Вже у доданий час Кузик протягом двох хвилин отримав дві жовті картки і залишив Рух у меншості. Скористатись чисельною перевагою суперник банально не встиг.

Нічия принесла Руху 13 очок і десяту сходинку у турнірній таблиці УПЛ, Олександрія з 20 пунктами – шоста.

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