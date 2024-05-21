"Недільний вихід у Лігу чемпіонів став для нас величезним кроком, який дасть нам змогу повністю сконцентруватися на фіналі Ліги Європи. Тепер ми перебуваємо в передчутті. Ми вважаємо, що підготували все, до чого потрібно підготуватися. Ми готові і чекаємо битву.

Екс-клуб Маліновського офіційно вийшов у Лігу чемпіонів: відеоогляд матчу Лечче – Аталанта – 0:2

Скамакка сильно змінився за останні кілька місяців, і не тільки з точки зору голів. Мати його в наявності в такому матчі, як фінал Кубка проти Ювентуса, було б дуже корисно. У нас просто немає альтернатив такому типу гравця. Завтра майже всі доступні, і Скамакка в тому числі. Це ж стосується Лукмана, Де Кетелара. Ми готові до матчу, який триватиме 90 хвилин або більше.

Я засмучений, що завтра не буде Де Рона, він для нас дуже важливий. Він заслужив на цей фінал. Він так багато дав Аталанті, що мені шкода втрачати його в найвідповідальніший момент.

Чи підійшла Аталанта до фіналу ЛУ в ідеальному стані? З ментальної та психологічної точки зору – так. Особливо після того, як гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Байєр? Нам належить зіграти з великою командою. Але ми теж грали з топ-командами – як у Лізі Європи, так і в Серії А. Ми впевнені в собі", – цитує Гасперіні TMW.

Матч Аталанта – Байєр відбудеться в середу, 22 травня, в Дубліні. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

Аталанта достроково вийшла у Лігу чемпіонів – перемога над Лечче стала репетицією фіналу Ліги Європи