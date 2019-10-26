Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛ

Луганська Зоря впевнено обіграла Ворсклу (4:0) в матчі 12-го туру УПЛ.

З перших хвилин гри Зоря забрала м'яч під контроль і почала повільно, але впевнено розхитувати редути гостей. Перший небезпечний момент підопічні Скрипника створили на 12-й хвилині – Лєднєв пробив зі штрафного поруч зі стійкою воріт Різника. А вже через чотири хвилини господарі забили. Лєднєв отримав м'яча перед лінією штрафного, відпасував вліво на Русина, а Назарій обвідним ударом з правої вразив дальню дев'ятку воріт Ворскли.

Відкривши рахунок, Зоря не стала змінювати свою гру. Високий пресинг, швидкі комбінації та постійні вривання у вільні зони підопічних Скрипника змушували гравців Ворскли думати лише про оборону. Такий тиск на захист гостей вилився у другий гол наприкінці тайму – Михайліченка у своєму штрафному майданчику недозволеним прийомом зупинив Васін. Пенальті чітко реалізував Юрченко.

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З початком другого тайму малюнок гри не змінився. На 55-й хвилині Баєнко залишив гостей у меншості, отримавши другу жовту картку за фол проти Русина. Вже через 6 хвилин Зоря збільшила свою перевагу в рахунку: Лєднєв пройшов по центру, віддав вліво на Кабаєва, а той хитрим ударом з гострого кута пошив у дурні Різника.

Крапку в матчі поставив Лєднєв, підсумувавши свій чудовий виступ ефектним голом. Розрізний пас Богдана на Русина перервав захисник, але хавбек Зорі підхопив м'яч і потужним ударом з 17-ти метрів не залишив шансів голкіперу.

Зазначимо, що після цієї перемоги Зоря за набраними очками піднялася на третє місце в УПЛ. Щоправда, вже завтра її можуть потіснити Десна та Олександрія, які проведуть свої матчі 12 туру.

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