Маріуполь впевнено переміг Колос і піднявся у першу шістку УПЛ

В рамках першого матчу 12-го туру УПЛ Колос зазнав поразки від Маріуполя й покинув верхню половину турнірної таблиці.

Перший тайм зустрічі пройшов у динамічному темпі з активною грою від воріт до воріт. Команди чергували періоди тримання ініціативи та пасивності у діях, але загальна кількість дійсно гольових моментів була невеликою. Особливо сухими стали перші 15 хвилин, за який вболівальники побачили аж два удари – на 5-й Чурко з невигідної позиції пробив в руки голкіперу, а на 14-й Мишньов з-за меж карного майданчика вистрілив занадто слабко й неточно.

В середині тайму було значно веселіше. Так, на 18-й хвилині красивий обіграш Кирюханцева та Чурка у штрафному продовжився прострілом під удар Мишньову, але його в останній момент накрив Максименко. На цьому проблеми Колоса не завершились: спочатку травму на рівному місці отримав Смирний, а на 24-й хвилині арбітри не помітили гру рукою у виконанні Федорчука – Валерій по-гандбольному заблокував обвідний постріл Оріховського. Далі стався розмін простенькими моментами: Нехтій з близької відстані пробив з рикошетом в руки Гальчуку, Танковський з відскоку після кутового вистрілив повз ворота, а Волинець не дав пробити Даві з гострого кута.

Колос пропонував Хачеріді космічну зарплату, – Бурбас

На 30-х хвилинах гра перейшла у фазу позиційної боротьби в центральній частині поля. До 38-ї вболівальники побачили тільки непоганий штрафний удар у виконанні Чорноморця – Олександр викручував м'яч зовнішньою стороною стопи, але у площину воріт не влучив. Покарання за марнотратство пришло миттєво: Кирюханцев обікрав Чорноморця перед карним майданчиком Колоса та пробив з його правого краю у лівий нижній кут – 1:0!

Втім, гості могли відігратися ще до перерви: на 41-й хвилині ковалівці вимагали пенальті за гру рукою Дави після удару зі штрафного (м'яч влучив у біцепс), але арбітр дав лише кутовий – після подачі з нього Гальчук помилився на виході й дав пробити Мільку. Вадим головою направив сферу вище, а вже у компенсований час він же замкнув навіс з чергового стандарту – голкіпер виніс "круглого" прямо з лінії воріт! Зрештою, перший тайм завершився за переваги Маріуполя.

Другий азовці розпочали в ураганному темпі, створивши серію моментів. Вже на 47-й хвилині по воротах з дистанції вистрілив Танковський (Волинець взяв цей удар), на 49-й спробу повторив Вакула (вище воріт), а на 52-й господарі втратили шикарний шанс подвоїти перевагу: Горбунов отримав передачу від Танковського й відкотив м'яч на лінію воротарського Чурку, але той з кількох метрів примудрився не влучити у площину! Після цього Маріуполь провів низку непоганих атак без завершення, але ковалівці зуміли відбитися.

Гравець Колоса може завершити кар'єру через низку травм

На 60-х хвилинах матч вирівнявся, хоча у Колоса нічого не виходило в атаці. У азовців в цей період було лише падіння Вакули у штрафному, але про пенальті там мови не йшло. Тренери почали проводити заміни: Руслан Костишин кинув у бій Кожушка та свого сина Дениса, а Олександр Бабич підняв з лавки Корнієнка та Топалова.

На 70-х хвилинах моментів також було небагато. Найкращі з них належали Вакулі та Костишину: перший на 73-й завдав обвідного удару в дальній кут (неточно), а другий на 78-й вирвався практично віч-на-віч з Гальчуком (асистував Кожушко) – втім, переграти голкіпера у ближньому бою Денис не зміг. Відповідь Маріуполя прилетіла на 82-й, коли Волинцю з величезними складнощами довелося тягнути м'яч із дальнього кута після пострілу Кирюханцева метрів з 25-ти.

На 86-й же Колос таки отримав другий гол: Вакула прорвався через лівий фланг і викотив передачу в штрафний на Топалова, а той з гострого кута поцілив під дальню стійку – 2:0! За п'ять хвилин по цьому ковалівці залишились у меншості внаслідок другої жовтої Максименка, а ще за хвилину Тищенко замкнув подачу з лівого флангу ударом головою – Волинець витягнув "круглого" з лінії воріт.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Маріуполя, який набрав 16 очок і піднявся на шосту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Колос, маючи в активі лише 14 залікових балів, опустився на сьому позицію.

Від чемпіонського Шахтаря – до безпорадного Львова: головні фішки першого кола УПЛ