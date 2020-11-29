Минай у попередньому турі перервав 7-матчеву безвиграшну серію, забивши три голи у ворота СК Дніпро-1 і піднявшись одразу на десяту позицію. Втім, на статус фаворита у поєдинку проти Зорі підопічні Василя Кобіна не могли розраховувати – тим паче, що у четвер луганці розгромили АЕК. Команда Віктора Скрипника приїхала в Ужгород за очками, адже триматися на дев'ятій сходинці у грудні для бронзового призера УПЛ неприпустимо.

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Закарпаття зустріло футболістів снігопадом. Не можна сказати, що погода аж сильно вплинула на зміст зустрічі – перший тайм вийшов дуже динамічним і рівним, але моментів у ньому було обмаль. До перерви команди створили лишень по одному шансу відкрити рахунок: Шиндер міг виводити Минай вперед на 13-й хвилині ударом з центру штрафного – Васіль врятував, та ще й взяв добивання, а Кабаєв на 34-й вистрілив повз дальню стійку з лівого краю. Зрештою, на відпочинок суперники пішли за нулів на табло.

На другий тайм Василь Кобін випустив Голодюка та Маємбе. Для господарів нічого не віщувало біди – вони трималися на рівних із гостями, а на 52-й хвилині Ткачук ще й пробив з дистанції (неточно). Цим ударом Андрій розбудив звіра, адже в наступні вісім хвилин Зоря влаштувала розгром.

На 53-й Іванісеня запустив Громова у вихід віч-на-віч, але Артем переграти Каніболоцького не зумів – втім, на добиванні опинився Кочергін. 0:1. Ще за три хвилини гості заробили штрафний, Юрченко виконав високу подачу, а Каніболоцький пролетів повз неї – Іванісеня головою пробив у порожні ворота. 0:2. Зрештою, на 61-й Гладкий замкнув простріл Кочергіна після вривання на правий край карного майданчика – 0:3! Ткачук на 64-й хвилині огризнувся ударом зовнішнім боком стопи з лінії півкола, але вийшло дуже неточно.

По суті, гра була зроблена. Зоря грала по рахунку й майже на загострювала, а у Миная в наступні 30 хвилин можна згадати хіба що постріл Нурієва зі штрафного повз ближню дев'ятку та дальній удар Меліченка повз дальню. Забити бодай ще один м'яч командам до фінального свистка так і не вдалося. Луганці святкують другу поспіль розгромну перемогу!

Таким чином, Зоря набрала 14 очок і піднялася на восьму позицію в турнірній таблиці. Минай, маючи в активі 9 залікових балів, тримається десятим.

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