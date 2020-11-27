Скрипник реінкарнує "мужиків". Та команда Вернидуба, яку так прозвали фанати луганського клубу, часто мучилася у позиційних атаках, моментами розносячи навіть грандів на контратаках. Після цього настала ера контролю, спроб побудувати атакувальний футбол у дуже важких умовах – коли в тебе немає достатнього бюджету і виконавського класу на це, а проти тебе працюють вбивчі автобуси. Зоря в ЛЄ намагалася продовжити ці традиції, триматися своєї філософії. І в цьому була головна помилка. Лестер, Брага та АЕК – абсолютно тренерські проекти. Цим командам максимально зручно грати другим номером. Скрипник дав їм таку можливість.

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Абу Ханна та Вернидуб хороші захисники. Рівня групового турніру Ліги Європи як мінімум. Однак вони, а також фулбеки та єдиний опорник часто залишалися беззахисними проти варварських набігів суперників. Одна справа, коли ти сидиш глибоко і маєш підтримку півзахисників, інша – коли залишаєшся 1 в 1, або й сам проти пари опонентів. Скрипник був настільки послідовним у тому, що робить і як грає його команда, що не вірилося, аби Зоря так легко повернулася в минуле, відвернулася від свого обличчя. Цього б і не сталося, якби не 3 безславні поразки. Можливо, команда поговорила зі своїм тренером, як намагалися динамівці достукатися до Михайличенка в минулому сезоні. Можливо, тренерський штаб сам твердо вирішив: не до краси футболу тепер.

Луганська команда по суті вийшла грати на нуль і без нападників. Зможемо забити – добре. Та головне – не пропустити. Вернидуб знову був стіною. Віталій виграв неймовірні 6 повітряних дуелей з 6, абсолютний лідер у матчі, а його напарником по цій справі став Гладкий (4 з 4), який ніби грав класичного в українських реаліях форварда/опорника, часто опиняючись на обох флангах ближче до своїх воріт. А найбільш показовою особливістю успішної зміни стилю стала статистика виносів. Якщо у попередніх матчах з Лестером, Брагою і АЕКом вдома було 13, і двічі по 9, то в Афінах – фантастичні 36 випадків гри на відбій. Карреру до такого життя не готувало. А тут ще й виграли всю боротьбу з відвертою перевагою, чого не було в Запоріжжі. І ось вам результат: АЕК зі 6 стовідсоткових шансів впав до 0, Зоря з нуля виросла до 2.

Команда Скрипника сама на власне бажання віддала матчі з португальцями і греками. Даремний контроль, спроби виходити через пас від свого штрафного, обрізки, які призводили до розстрільних контр. Незрозуміла бравада Кабаєва про закриті роти критиків не має під собою жодних підстав. Луганський клуб справді виглядав дуже слабко, і розмови про кризу мали під собою підстави. Узагалі оце ниття українських футболістів, що весь світ бажає їм зла, а всі журналісти тільки й чекають їхніх поразок, аби покритикувати, це ще одна велика різниця з топ-чемпіонатами, де тиск у мільйон разів більший, і ніхто не скаржиться. З іншого боку респект гравцям Зорі за те, що кількісно найбільше з наших єврокубкових представників виходять до преси, і після поразок тримають удар.

Повертаючись, до гри. Втрата Михайліченка та Тимчика – це ледь не 50% атакувальної міці. Скрипник довго не хотів приймати, що навіть не бездоганний футбол з минулого сезону вже неможливо відтворити без Богдана та Олександра. Однак результату можна досягати і зі старими конспектами Юрія Вернидуба. Коли переглянув перші 10-20 хвилин останнього матчу з АЕКом, зрозумів – нині як мінімум вдасться зачепитися за нічию. Греки були абсолютно безпомічні в позиційному футболі та на стандартах. Вони були шоковані зміною стилю Зорі, адже у запорізькому матчі її контроль досягав майже 70% у кожному з таймів, а цього разу було лише 46% до перерви.

З меншою кількістю бездумних вилазок на чужу половину захист став значно гармонійнішим. І плювати, що кількість браку виросла із 74 до 166. Адже АЕК з 58 втрат вийшов на 170! Зоря обрізала легкі шляхи, залатала діри і з антифутболом дотерпіла до переломного моменту. Щастить українським клубам на земляків у єврокубках цього сезону. То Безус вилучиться, а Пластун провалиться з Динамо, то зараз Шахов заробить досить швидку червону картку, а Чигринський після дуже надійного тайму почне програвати позицію і дуелі 1 в 1. Далі ще й пощастило з першим голом – і тут Дмитро трохи завадив своєму голкіперу, хоча той все одно не мав права так випускати снаряд. Далося взнаки, що Атанасіадіс не грав у стартовому складі неймовірні 20 місяців!

Коли Зоря забиває першою, її важко зупинити. Суперник розкривається, а самим можна грати на контратаках. АЕК в цьому матчі уособлював собою команду Скрипника з першого кола. Циганікс став такою собі версією Михайліченка, розриваючи правий край оборони суперника, Кабаєв поцілив з важчої позиції, ніж у Лестері, коли промахнувся з кількох метрів. Потрапили на суддю, який не закривав очі на помилки господарів. Усе склалося ідеально, фортуна віддала за всі матчі. В неідеальному за якістю і малюнком поєдинку Зоря заробила перші очки в Лізі Європи 2020/21. Тактична перемога Скрипника. Максимально приємна на фоні провалів Луческу з Каштру. Україна не набирала очок у таблиці коефіцієнтів нестерпні 5 матчів у єврокубках. Поки наші гранди виглядали дуже сумно і на двох організували єдину перемогу в груповому турнірі ЛЧ, Зоря знайшла загублені костюми героїв.

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Ця перемога повинна надихнути команду на підйом в чемпіонаті України – луганський клуб не настільки поганий, щоб посідати 9 місце. Якщо взяти метрику очікуваних забитих і пропущених голів, Зоря стоїть найкраще у боротьбі за 4 позицію. Очевидно, не вистачає у деталях, але це може змінитися. Гра маленькими крочками налагоджується. Були проблеми з певною невпевненістю у своїх силах, однак історичний найбільший розгром в єврокубках має додати і в плані психології. Лише Дніпро-1 більше страждає від невідповідності створеного до втіленого в очках: команда Йовічевіча не добрала майже 6 балів, Зоря – 4.

Луганські "мужики" привчили нас, що вони ніколи не здаються. Є і в команди Скрипника така особливість, характер воїнів, яким танцювати від оборони не має бути соромно. Завдяки людині, яка вибилася з ноунеймів у суперзірки. Джеймі Варді приніс божевільну нічию Лестеру на полі Браги, яка залишає віру в сенсацію. Англійці достроково вийшли у плей-офф, відтак приїдуть в Україну другим складом на фоні важливих боїв в АПЛ, де команда Роджерса ділить 3-4 місця. Зараз Зорі потрібно здолати "лисиць", як не фантастично це все ще звучить, і будь-який результат у матчі Брага – АЕК, крім тріумфу португальців. Якщо ці обставини складуться, в останньому турі треба знову вигравати (мінімально або з різницею у 2 голи, залежно від результату конкурентів). Нереально важко, але чи міг хтось подумати, що ці шанси взагалі залишаються, після 3 туру?