Минай в предыдущем туре прервал 7-матчевую безвыигрышную серию, забив три гола в ворота СК Днепр-1 и поднявшись сразу на десятую позицию. Впрочем, на статус фаворита в поединке против Зари подопечные Василия Кобина не могли рассчитывать – тем более, что в четверг луганчане разгромили АЕК. Команда Виктора Скрипника приехала в Ужгород за очками, ведь держаться на девятом месте в декабре для бронзового призера УПЛ недопустимо.

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Закарпатье встретило футболистов снегопадом. Нельзя сказать, что погода аж сильно повлияла на содержание встречи – первый тайм получился очень динамичным и ровным, но моментов в нём было мало. До перерыва команды создали только по одному шансу открыть счёт: Шиндер мог выводить Минай вперёд на 13-й минуте ударом из центра штрафной – Василь спас, да ещё и взял добивание, а Кабаев на 34-й выстрелил мимо дальней штанги с левого края. В конце концов, на отдых соперники ушли при нулях на табло.

На второй тайм Василий Кобин выпустил Голодюка и Маембе. Для хозяев ничего не предвещало беды – они держались на равных с гостями, а на 52-й минуте Ткачук ещё и пробил с дистанции (неточно). Этим ударом Андрей разбудил зверя, ведь в последующие восемь минут Заря устроила разгром.

На 53-й Иванисеня запустил Громова в выход один на один, но Артём переиграть Каниболоцкого не сумел – впрочем, на добивании оказался Кочергин. 0:1. Ещё через три минуты гости заработали штрафной, Юрченко исполнил высокую подачу, а Каниболоцкий пролетел мимо – Иванисеня головой пробил в пустые ворота. 0:2. В конце концов, на 61-й Гладкий замкнул прострел Кочергина после вбегания на правый край штрафной – 0:3! Ткачук на 64-й минуте огрызнулся ударом внешней стороной стопы с линии полукруга, но получилось очень неточно.

По сути, игра была сделана. Заря играла по счёту и почти на обостряла, а у Миная в последующие 30 минут можно вспомнить разве что выстрел Нуриева со штрафного мимо ближней девятки и удар Меличенка мимо дальней. Забить хотя бы ещё один мяч командам до финального свистка так и не удалось. Луганчане празднуют вторую подряд разгромную победу!

Таким образом, Заря набрала 14 очков и поднялась на восьмую позицию в турнирной таблице. Минай, имея в активе 9 зачётных баллов, держится десятым.

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