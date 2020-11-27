"Була дуже важка гра. Нам потрібно було трошки перетерпіти, бо показуємо хорошу гру, але немає результату. Ми виграли 3:0 і здобули три очки.

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На жаль, останнім часом нас багато хто почав ховати, списувати із рахунків, говорити, що у нас погана команда, тренера погані. Але, я думаю, ми зуміли дати відповідь нашим критикам. Ми довели в першу чергу самим собі, що можемо грати в футбол і перемагати.

Це найголовніше, тому що перед грою було багато негативу в нашу сторону. І ми домовилися з хлопцями, що відповімо на критику на полі", – поділився Гладкий у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Зоря на виїзді розгромила АЕК (3:0) та зберегла шанси на вихід із групи Ліги Європи – підопічні Скрипника разом із грекам мають по 3 очки, а у другої Браги 7 пунктів у активі.

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