"Кривенцов продовжує залишатися на контракті з Металістом 1925. Це схоже на історію Шевченка з Дженоа. Це такий європейський вектор – у Дженоа колись було чотири тренери, у харків'ян зараз три тренери: Голодюк, Едмар і Кривенцов.

"Кривенцов готовий повернутися, але має пройти час": у Металісті 1925 пояснили причини відходу тренера

Факт номер два – його характер. Про це знають всі футболісти, які грали під його керівництвом, і не лише футболісти. Тому що схожі історії у нього були всюди, де він працював – і в Шахтарі, і в Маріуполі. Це людина, яка дуже добре знає футбол та вміє будувати гру, але має проблеми з комунікацією з точки зору розрядження ситуації (атмосфери, жартів тощо).

Також у нього є проблеми з медіа, з якими він не любить спілкуватися. В результаті в клубі сформувалась токсична ситуація, а кожен з її учасників хотів її позбутися", – сказав журналіст Андрій Сеньків у програмі KDK.

Нагадаємо, у першому матчі після відходу Кривенцова Металіст 1925 розписав нічию з Рухом (1:1), врятувавшись на останніх хвилинах.

Едмар дебютував з нічиєї – Металіст 1925 вирвав нічию з Рухом у першому матчі УПЛ після зміни тренера