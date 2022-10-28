Металлист 1925 проводил второй матч под руководством тандема начинающих тренеров – Эдмара и Олега Голодюка. Харьковчане встречались с Зарей, которой удалось набрать хороший ход в последних турах. В случае победы над "желто-синими" подопечные Патрика фон Леувена поднялись бы в топ-3 УПЛ.

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От этого поединка можно было ожидать значительное количество забитых голов, ведь оборона у обеих команд демонстрировала ужасный уровень. Явным фаворитом пары букмекеры считали луганчан, однако в первом тайме они ничего особенного не продемонстрировали.

До последних минут игра была более-менее равной, а лучший момент создал Металлист 1925 – это Капинус переиграл Бражко на левом углу штрафной и нанес мощный удар, который парировал Мацапура. Кроме того, на старте встречи Мацапура едва не привез гол в ворота Зари, выполнив неудачную скидку на защитника. Ее едва не перехватили.

Свои возможности "желто-синие" не реализовали, за что прилетело жестокое наказание. Прямо перед перерывом. На 39-й минуте Данченко прорвался по правому флангу и выполнил навес на линию вратарской, который замкнул Чурко – 0:1! В компенсированное же время Нагнойный принял передачу от Кирюханцева и с левого угла штрафной закрутил мяч под дальнюю штангу. 0:2! Шок.

Металлист 1925 мог отыграться на старте второго тайма в результате выстрела Ременюка метров с 23-х. Мацапура парировал перед собой, однако Имереко вовремя вынес мяч, не дав сопернику сыграть на добивании. Заря все поняла, закрыв игру уже на 58-й минуте – Нагнойный замкнул подачу с углового, попав в стойку, а Имереков принял отскок и расстрелял ворота. 0:3! Разгром.

Деморализованные харьковчане до конца встречи так и не создали чего-то опасного. Заря же вполне могла сделать счет неприличным. На 70-й минуте Кирюханцев продрался по флангу и выкатил мяч под удар Русину из пределов штрафной, однако Мозиль парировал. На 76-й же Чурко прямым ударом со стандарта целился в правую девятку, но попал в каркас ворот!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Зари со счетом 3:0. Луганчане набрали 19 очков и поднялись на третью позицию в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925 продолжил безвыигрышную серию до четырех матчей, оставшись на девятой позиции с 10 зачетными баллами в активе.

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