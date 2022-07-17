Підопічні Патріка ван Леувена без особливих проблем розібралися з Короною Кельце на зборах у Польщі.

Товариський матч

Корона – Зоря – 1:4

Голи: Данек, 39 – Крістіан, 21, Нагнойний, 52, Матеус, 76, Хлань, 85

Польська команда грала неоптимальним складом, адже лише вчора провела матч першого туру чемпіонату Польщі. Рахунок відкрив бразилець Крістіан Фагундес, який не побоявся повернутися в український клуб і навіть набив спеціальне татуювання з цього приводу. Хавбек обіграв суперника і спрямував м'яч у сітку.

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Незадовго до перерви Корона відігралася після розіграшу кутового. Але у другому таймі Нагнойний, Матеус (перебуває на перегляді) і Хлань принесли луганцям перемогу – 4:1. Другий тріумф команди на зборах у Польщі.

Також за Зорю зіграв Роман Вантух, оренда якого в СК Дніпро-1 зірвалася попри офіційне оголошення. Захисник Динамо спробує переконати тренерський штаб із Патріком ван Леувеном на чолі. Вийшли і ще двоє представників Динамо – Микола Михайленко і Володимир Бражко, які теж на перегляді.

А от Дениса Безбородька, який вдало зіграв у попередньому матчі, не було. Причини не вказані – невідомо, чи з ним підпишуть контракт, і чи взагалі він ще перебуває в команді.

Зауважимо, за Корону виступає українець Кирило Петров. Команда з Кельце піднялася в елітний дивізіон Польщі, а в першому турі зіграла внічию з Легією (1:1).

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