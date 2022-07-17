Подопечные Патрика ван Леувена без особых проблем разобрались с Короной Кельце на сборах в Польше.

Товарищеский матч

Корона – Заря – 1:4

Голы: Данек, 39 – Кристиан, 21, Нагнойный, 52, Матеус, 76, Хлань, 85

Польская команда играла неоптимальным составом, ведь только вчера провела матч первого тура чемпионата Польши. Счет открыл бразилец Кристиан Фагундес, который не побоялся вернуться в украинский клуб и даже набил специальную татуировку по этому поводу. Хавбек обыграл соперника и направил мяч в сетку.

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Незадолго до перерыва Корона отыгралась после углового розыгрыша. Но во втором тайме Нагнойный, Матеус (находящийся на просмотре) и Хлань принесли луганцам победу – 4:1. Второй триумф команды на сборах в Польше.

Также за Зарю сыграл Роман Вантух, аренда которого в СК Днепр-1 сорвалась, несмотря на официальное объявление. Защитник Динамо попытается убедить тренерский штаб с Патриком ван Леувеном во главе. Вышли и еще два представителя Динамо – Николай Михайленко и Владимир Бражко, которые тоже на просмотре.

А вот удачно сыгравшего в предыдущем матче Дениса Безбородько не было. Причины не указаны – неизвестно, подпишут ли с ним контракт, и находиться ли он вообще в команде.

Заметим, что за Корону выступает украинец Кирилл Петров. Команда из Кельце поднялась в элитный дивизион Польши, а в первом туре сыграла вничью с Легией (1:1).

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