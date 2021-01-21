За інформацією журналіста, попередня угода Шахаба з Зорею не набула чинності, оскільки не була зареєстрована в УАФ.

Шахаб отримав варіант у Європі – Олімпіку пропонують 300 тисяч євро за найкращого бомбардира УПЛ

Через ризик втратити гравця луганський клуб вирішив зробити пропозицію щодо трансферу, яка майже повністю повторює спробу португальського Ріу Аве. Цікаво, що Зоря не включає відсоток від перепродажу гравця, а також дає меншу зарплату, ніж португальський клуб.

Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком розрахована до літа цього року. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

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