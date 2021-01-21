По информации журналиста, предварительное соглашение Шахаба с Зарей не вступило в силу, поскольку не было зарегистрировано в УАФ.

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Из-за риска упустить игрока луганский клуб решил сделать предложение по трансферу, которая почти полностью повторяет попытку португальского Риу Аве. Интересно, что Заря не включает процент от перепродажи игрока, а также дает меньшую зарплату, чем португальский клуб.

Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписан предварительный контракт с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком рассчитано до лета этого года. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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