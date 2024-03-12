Футболісти Зорі дійсно розглядали варіант з невиходом на поєдинок 21-го туру УПЛ проти Динамо, який відбудеться 12 березня у Києві.

Луганська Зоря дійсно має заборгованість перед гравцями. Але не всіма. Легіонери – зокрема, Башіч і Герреро, отримують зарплатню вчасно. А от українським футболістам гроші затримують. Про це повідомив журналіст Максим Гіленко в ефірі УПЛ ТБ.

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За його словами, гравці Зорі бойкотували одне тренування. Команда дійсно розглядала варіант невиходу на матч проти Динамо, але вирішила таки зіграти. Зокрема, через фінансові причини футболісти вирішили, що на гру саме з киянами таки треба вийти. Якби суперник був іншим – великі шанси, що бойкот би відбувся.

Раніше начальник Зорі Ігор Гузь запевняв, що ніякої заборгованості в команді немає і ніколи не було. Він же заявив, що можливість невиходу на гру з Динамо не розглядалася.

Матч 21-го туру УПЛ Динамо – Зоря має стартувати о 15:30. Гра відбудеться в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

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