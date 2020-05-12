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Рафаїлов назвав причини звільнення Вернидуба з Зорі

22:19 589 Читать на русском
Рафаїлов назвав причини звільнення Вернидуба з Зорі
Юрій Вернидуб та Сергій Рафаїлов / Фото ФК Зоря

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про звільнення Юрія Вернидуба з тренерського крісла луганського клубу.

"Є така фраза, що людина "згоріла" на роботі. А Юрій Вернидуб просто вигорів. Коли у команди не було результатів, я з ним говорив і почув таку фразу: "Ми ж робимо все як завжди". Мені стало зрозуміло, що ми зупинилися.

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У Вернидуба з'явилися якісь страхи. Він перестав допускати нашого спортивного директора на тренування. Вернидуб ще досить молодий, йому ще є що доводити і в білоруському, і в українському футболі", – розповів Рафаїлов для програми Вацко Live.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб попрощався із Зорею влітку 2019-го, пропрацювавши у луганському клубі 8 років. Зараз український фахівець очолює солігорський Шахтар.

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Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Сергій Рафаїлов
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