Бутко, Дришлюк та легіонери взяли участь у презентації нової форми ФК Зоря.

Луганська Зоря представила новий ігровий комплект форми, розроблений компанією Puma. Цікаво, що на футболці немає титульного спонсора. Про це пише клубна прес-служба.

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Варто зазначити, що в презентації взяли участь декілька футболістів луганського клубу. Серед них Кирило Дришлюк, Богдан Бутко та легіонери команди Лалатовіча.

В минулому сезоні луганці зайняли 3-е місце в чемпіонаті України, що дає їм право розпочати кваліфікацію Ліги Європи з фінального, четвертого раунду. Там вони зустрінуться з переможцем пари Славія – Дніпро-1