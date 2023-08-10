Зоря презентувала нову ігрову форму – на футболках немає титульного спонсора
19:50 - Читать на русском
Бутко, Дришлюк та легіонери взяли участь у презентації нової форми ФК Зоря.
Луганська Зоря представила новий ігровий комплект форми, розроблений компанією Puma. Цікаво, що на футболці немає титульного спонсора. Про це пише клубна прес-служба.
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Варто зазначити, що в презентації взяли участь декілька футболістів луганського клубу. Серед них Кирило Дришлюк, Богдан Бутко та легіонери команди Лалатовіча.
В минулому сезоні луганці зайняли 3-е місце в чемпіонаті України, що дає їм право розпочати кваліфікацію Ліги Європи з фінального, четвертого раунду. Там вони зустрінуться з переможцем пари Славія – Дніпро-1
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