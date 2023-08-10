Бутко, Дришлюк и легионеры приняли участие в презентации новой формы ФК Заря.

Луганская Заря представила новый игровой комплект формы, разработанный компанией Puma. Любопытно, что на футболке нет титульного спонсора. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Следует отметить, что в презентации приняли участие несколько футболистов луганского клуба. В их числе Кирилл Дришлюк, Богдан Бутко и легионеры команды Лалатовича.

В прошлом сезоне луганчане заняли 3-е место в чемпионате Украины, что дает им право начать квалификацию Лиги Европы по финальному, четвертому раунду. Там они встретятся с победителем пары Славия – Днепр-1.