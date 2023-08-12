"У Зорі є пропозиція від Сандерленда щодо Русина. Їх навіть декілька. Сандерленд весь час надсилає Зорі покращені варіанти.

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Остання пропозиція – 2 мільйони плюс бонус ледь не рівний першій сумі. І все одно Євген Геллер каже: "Ні! Ще більше! Оцінюємо дорожче". Зараз він хоче отримати три мільйони плюс великий бонус", – розповів Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Русин перейшов у Зорю влітку 2022 року з Динамо за 250 тисяч євро. Минулого сезону у 30 матчах забив 13 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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