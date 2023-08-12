"У Зари есть предложение от Сандерленда по Русину. Их даже несколько. Сандерленд все время присылает Заре улучшенные варианты.

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Последнее предложение – 2 миллиона плюс бонус едва ли не равный первой сумме. И все равно Евгений Геллер говорит: "Нет! Еще больше! Оцениваем дороже". Сейчас он хочет получить три миллиона плюс большой бонус", – рассказал Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Русин перешел в Зарю летом 2022 года из Динамо за 250 тысяч евро. В прошлом сезоне в 30 матчах забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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