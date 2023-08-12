Заря повесила солидный ценник на Русина – президент клуба крутит носом от предложений Сандерленда
Форвард луганчан Назарий Русин стал заложником трансферных амбиций Евгения Геллера.
"У Зари есть предложение от Сандерленда по Русину. Их даже несколько. Сандерленд все время присылает Заре улучшенные варианты.
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Последнее предложение – 2 миллиона плюс бонус едва ли не равный первой сумме. И все равно Евгений Геллер говорит: "Нет! Еще больше! Оцениваем дороже". Сейчас он хочет получить три миллиона плюс большой бонус", – рассказал Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
Напомним, Русин перешел в Зарю летом 2022 года из Динамо за 250 тысяч евро. В прошлом сезоне в 30 матчах забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.
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