"Русин у це міжсезоння цікавив багато клубів не лише в Україні, а й у Європі.

Русин близький до переходу в Чемпіоншип – шестиразовий чемпіон Англії зробив пропозицію Зорі

Був до нього інтерес й з боку деяких команд англійського Чемпіоншипа, проте не предметний. Конкретної пропозиції не було.

Зоря готова продати цього форварда, якщо надійде потрібна пропозиція", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до нападника збірної України з боку Сандерленда. Представник другого за силою дивізіону чемпіонату Англії буцімто пропонував за Назарія 2 млн євро плюс бонуси.

Нагадаємо, Русин перейшов у Зорю влітку 2022 року з Динамо за 250 тисяч євро. Минулого сезону у 30 матчах забив 13 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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