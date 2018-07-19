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Зоря підтвердила перехід трьох гравців Динамо

11:48 1028 Читать на русском
Зоря підтвердила перехід трьох гравців Динамо
Богдан Лєднєв / фото із соцмереж

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів, на яких умовах в команду перейдуть гравці Динамо Богдан Михайличенко, Богдан Лєднєв і Максим Казаков.

"Вчора з'явилася інформація про те, що три гравці Динамо незабаром поповнять склад Зорі. Це правда. З Казаковим буде підписаний трирічний повноцінний контракт. Що ж стосується Михайличенка і Лєднєва, то з ними будуть укладені орендні угоди. Про все це ми повідомимо на офіційному сайті", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

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Михайличенко в минулому сезоні був в оренді в Сталі з Кам'янського, за яку зіграв 18 матчів. В кінці минулого року він перейшов в Зорю, але не зіграв жодного матчу через важку травму і повернувся в Динамо.

Богдан Лєднєв раніше виступав за Дніпро, проте в 2016-му році повернувся в систему Динамо.

Максим Казаков в минулому сезоні був гравцем і капітаном команди Динамо U-21.

Теги
Головне Трансфери Трансфери чемпіонату України Зоря Зоря Сергій Рафаїлов Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Олексій Казаков Олексій Казаков
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