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Заря подтвердила переход трех игроков Динамо

11:48 191 Читати українською
Заря подтвердила переход трех игроков Динамо
Богдан Леднев / фото из соцсетей

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, на каких условиях в команду перейдут игроки Динамо Богдан Михайличенко, Богдан Леднев и Максим Казаков.

"Вчера появилась информация о том, что три игрока Динамо вскоре пополнят состав Зари. Это правда. С Казаковым будет подписан трехлетний полноценный контракт. Что же касается Михайличенко и Леднева, то с ними будут заключены арендные соглашения. Обо всем этом мы сообщим на официальном сайте", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

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Михайличенко в прошлом сезоне был в аренде в Стали с Каменского, за которую сыграл 18 матчей. В конце прошлого года он перешел в Зарю, но не сыграл ни одного матча за тяжелой травмы и вернулся в Динамо.

Богдан Леднев ранее выступал за Днепр, однако в 2016 году вернулся в систему Динамо.

Максим Казаков в прошлом сезоне был игроком и капитаном команды Динамо U-21.

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