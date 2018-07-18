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Зоря орендує у Динамо Михайличенка, Лєднєва та Казакова, – ЗМІ

19:26 213 Читать на русском
Зоря орендує у Динамо Михайличенка, Лєднєва та Казакова, – ЗМІ
Богдан Лєднєв / фото із соцмереж

Відразу три молодих виконавці київського Динамо продовжать кар'єру в команді Юрія Вернидуба.

Зоря візьме в оренду трьох гравців Динамо, повідомляє Динамоманія. Йдеться про захисника Богдана Михайличенка, а також півзахисників Богдана Лєднєва і Максима Казакова.

Варто відзначити, що Лєднєв і Михайличенко передсезонний збір проходили разом з першою командою киян.

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Михайличенко в минулому сезоні був в оренді в Сталі з Кам'янського, за яку зіграв 18 матчів. В кінці минулого року він перейшов в Зорю, але не зіграв жодного матчу через важку травму і повернувся в Динамо.

Богдан Лєднєв раніше виступав за Дніпро, проте в 2016-му році повернувся в систему Динамо.

Максим Казаков в минулому сезоні був гравцем і капітаном команди Динамо U-21.

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