АЗ Алкмаар запропонував один мільйон євро за 21-річного півфіналіста молодіжного Євро-2023, стверджує ТаТоТаке.

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Зоря навряд погодиться на такі цифри. Влітку Нью-Йорк Ред Буллз виходив на луганців з пропозицією у 2 млн євро, однак отримав категоричну відмову. Тоді бос українського клубу Євген Геллер встановив цінник Батагова на рівні астрономічних 10 млн євро. Ймовірно, цього разу запити будуть дещо менші, оскільки Зоря слабко виступила у єврокубках і більше не має "міжнародної вітрини" для зірки.

Додамо, що у нинішньому сезоні Батагов провів 19 матчів, оформивши 2 голи та 2 асисти. Захисник залишається ключовим гравцем і нової версії молодіжної збірної України, яка очолює свою відбіркову групу на Євро-2025.

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