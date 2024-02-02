Нападающий португальской Эштрелы Алиун Ндур продолжит карьеру в Заре, сообщает официальный сайт "черно-белых".

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22-летний сенегалец будет выступать за луганчан на правах аренды – контракт рассчитан на 1 год с возможностью пролонгации еще на 4 года.

Ндур – воспитанник сенегальского клуба Карак. Выступал за чешский Висков, американский Лаудон Юнайтед, французский Шатору, португальские Белененсеш и Эштрелу (с августа 2023 года). В текущем сезоне провел за лиссабонцев 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 ассистом.

Напомним, Эштрела в турнирной таблице Примейра-лиги ныне идет четырнадцатой, набрав 18 очков. Заря на зимнюю паузу ушла на аналогичной позиции в УПЛ, имея в активе 12 пунктов.

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