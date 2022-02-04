Напередодні підопічні Віктора Скрипника повернулись із першого збору в Туреччині. Команда вже розпочала підготовку до другого етапу тренувань, куди з нею вирушить і Кочергін, інформує Meta-ratings.

Кочергін мав шанси опинитись в Бундеслізі – до трансферу можуть повернутись влітку

Півзахисник у середині жовтня був переведений у дубль луганців, весь цей час він займався з гравцями U-19 та додатково сам підтримував форму. Лише зараз сторонам вдалось знайти спільну мову. Як наслідок – Владислав повертається в першу команду і їде на другі збори в Туреччину.

Цього сезону 25-річний Кочергін встиг провести 14 матчів, у яких забив п'ять м'ячів і тричі асистував. Його контракт із луганцями завершується вже влітку. Чи домовились сторони про продовження, поки невідомо.

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