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Зоря підпише капітана Десни Фаворова, – ЗМІ

12:34 - Читать на русском
Зоря підпише капітана Десни Фаворова, – ЗМІ
Денис Фаворов / Сайт Десни

Хавбек Десни Денис Фаворов має всі шанси продовжити кар'єру в Зорі.

Луганці і 29-річний гравець близькі до підписання контракту, стверджує Sport.ua. Фаворов повинен замінити у складі Зорі Олександра Тимчика, який повернувся у Динамо.

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Угода Десни з капітаном команди завершувалася цього літа, і, вочевидь, домовитися про нову не вдалося. Фаворов також мав пропозицію від львівського Руха, але зупинив свій вибір на Зорі. Універсальний гравець виступав за чернігівців з 2016 року – 131 матч, в якому забив 36 м'ячів.

Нагадаємо, Десна за підсумками сезону посіла 4 сходинку УПЛ і вперше у своїй історії пробилася в єврокубки. Зоря фінішувала третьою, гарантувавши собі груповий етап Ліги Європи.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери Денис Денис Фаворов Зоря Зоря Десна Десна
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