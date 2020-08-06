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Зоря підписала ізраїльського захисника з українським корінням

19:31 - Читать на русском
Зоря підписала ізраїльського захисника з українським корінням
Максим Гречкін / Фото ФК Бейтар

Зоря продовжує шукати підсилення перед груповим етапом Ліги Європи.

Захисник Бейтара Максим Гречкін підписав контракт із Зорею, повідомляє офіційний сайт ізраїльського клубу.

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Луганський клуб орендував 24-річного оборонця з можливим правом викупу гравця. Максим родом з Києва, але має громадянство Ізраїля. За інформаціє ЗМІ, можлива сума повноцінного трансферу футболіста – 250 тисяч євро.

"Я мріяв грати за кордоном, мені потрібно скористатися цією можливістю у 24 роки. Для мене це можливість зробити кар'єрний стрибок", – прокоментував свій перехід Гречкін.

У минулому сезоні чемпіонату Ізраїля Максим провів 23 матчі.

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Теги
Зоря Зоря Бейтар Бейтар Трансфери Трансфери чемпіонату України Максим Максим Гречкін
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