Зоря підписала ізраїльського захисника з українським корінням

Захисник Бейтара Максим Гречкін підписав контракт із Зорею, повідомляє офіційний сайт ізраїльського клубу.

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Луганський клуб орендував 24-річного оборонця з можливим правом викупу гравця. Максим родом з Києва, але має громадянство Ізраїля. За інформаціє ЗМІ, можлива сума повноцінного трансферу футболіста – 250 тисяч євро.

"Я мріяв грати за кордоном, мені потрібно скористатися цією можливістю у 24 роки. Для мене це можливість зробити кар'єрний стрибок", – прокоментував свій перехід Гречкін.

У минулому сезоні чемпіонату Ізраїля Максим провів 23 матчі.

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