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Заря подпишет капитана Десны Фаворова, – СМИ

12:34 - Читати українською
Заря подпишет капитана Десны Фаворова, – СМИ
Денис Фаворов / Сайт Десны

Хавбек Десны Денис Фаворов имеет все шансы продолжить карьеру в Заре.

Луганчане и 29-летний игрок близки к подписанию контракта, утверждает Sport.ua. Фаворов должен заменить в составе Зари Александра Тымчика, который вернулся в Динамо.

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Соглашение Десны с капитаном команды завершалось этим летом, и, очевидно, договориться о новом не удалось. Фаворов также имел предложение от львовского Руха, но остановил свой выбор на Заре. Универсальный игрок выступал за черниговцев с 2016 года – 131 матч, в котором забил 36 мячей.

Напомним, Десна по итогам сезона заняла 4 место УПЛ и впервые в своей истории пробилась в еврокубки. Заря финишировала третьей, гарантировав себе групповой этап Лиги Европы.

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