Зоря підписала вихованця Динамо Загреб
17:22 - Читать на русском
Луганська Зоря підсилила лінію захисту своєї команди.
Агрон Руфаті став гравцем Зорі, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований до 30 червня 2023 року.
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У луганському клубі оборонець виступатиме під 5 номером. До слова, Агрон Руфаті є вихованцем Динамо Загреб, у якому виступав за команди U-17 та U-19.
Останнім клубом гравця була Істра 1961. Руфаті також грав за збірну Північної Македонії різного віку, зокрема за U-21, за яку він провів 8 матчів, забивши 1 гол.
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