Агрон Руфаті став гравцем Зорі, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований до 30 червня 2023 року.

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У луганському клубі оборонець виступатиме під 5 номером. До слова, Агрон Руфаті є вихованцем Динамо Загреб, у якому виступав за команди U-17 та U-19.

Останнім клубом гравця була Істра 1961. Руфаті також грав за збірну Північної Македонії різного віку, зокрема за U-21, за яку він провів 8 матчів, забивши 1 гол.

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