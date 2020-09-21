"Дуже сподобався матч. Думаю, Зоря була набагато ближче до перемоги, ніж Шахтар. Луганці й так показували непогану гру. З Десною був тайм непоганий, з тим же Маріуполем.

Гольова феєрія та суперечливий пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Шахтар – 2:2

Думаю, все поправиться, вони знову будуть боротися за призові місця. Думаю, пройде турів 5-6, і Зоря все виправить. Упевнений на 100%. Плани на майбутнє? Поки відпочиваю. А там життя покаже", – поділився Вернидуб у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Зоря та Шахтар розписали результативну нічию (2:2). Цікаво, що луганці набрали перше очко в поточному сезоні.

Зоря розписала нічию з Шахтарем у матчі з чотирма голами та суперечливим пенальті