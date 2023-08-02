Зоря підписала легіонера з досвідом виступів у Серії А
Колишній підопічний Ненада Лалатовіча – Петар Мічін – знову виступатиме під керівництвом екс-наставника.
Зоря заявила на сезон сербського півзахисника Петара Мічіна, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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24-річний вінгер виступатиме за луганську команду під номером 22. За інформацією Transfermarkt, контракт підписано на 2 роки, а легіонер обійшовся "мужикам" у 150 тисяч євро.
Цікаво, що головний тренер Зорі добре знає Мічіна – свого часу останній виступав під керівництвом Лалатовіча у Раднічках.
Нагадаємо, Петар – вихованець Войводини. Встиг пограти за Чукарічкі, молодіжку К'єво, Удінезе (2 матчі у Серії А), Середь та Напредак. Минулого сезону у складі Раднічок відзначився 1 голом у 34 матчах. Провів 5 поєдинків за молодіжну збірну Сербії. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.
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