Зоря заявила на сезон сербського півзахисника Петара Мічіна, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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24-річний вінгер виступатиме за луганську команду під номером 22. За інформацією Transfermarkt, контракт підписано на 2 роки, а легіонер обійшовся "мужикам" у 150 тисяч євро.

Цікаво, що головний тренер Зорі добре знає Мічіна – свого часу останній виступав під керівництвом Лалатовіча у Раднічках.

Нагадаємо, Петар – вихованець Войводини. Встиг пограти за Чукарічкі, молодіжку К'єво, Удінезе (2 матчі у Серії А), Середь та Напредак. Минулого сезону у складі Раднічок відзначився 1 голом у 34 матчах. Провів 5 поєдинків за молодіжну збірну Сербії. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

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