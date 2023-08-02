Бывший подопечный Ненада Лалатовича – Петар Мичин – снова будет выступать под руководством экс-наставника.

Заря заявила на сезон сербского полузащитника Петара Мичина, сообщает официальный сайт УПЛ.

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24-летний вингер будет выступать за луганскую команду под номером 22. По информации Transfermarkt, контракт подписан на 2 года, а легионер обошелся "мужикам" в 150 тысяч евро.

Интересно, что главный тренер Зари хорошо знает Мичина – в свое время последний выступал под руководством Лалатовича в Радничках.

Напомним, Петар – воспитанник Войводины. Успел поиграть за Чукарички, молодежку Кьево, Удинезе (2 матча в Серии А), Середь и Напредак. В прошлом сезоне в составе Радничек отметился 1 голом в 34 матчах. Провел 5 поединков за молодежную сборную Сербии. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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