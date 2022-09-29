Хавбек приєднався до Зорі та вже опинився у заявці луганського клубу, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Гулько виступатиме за Зорю під 6 номером.

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Клуби не розголошують про умови переходу гравця. Transfermarkt повідомляє, що контракт Іллі з Шахтарем завершився ще в липні.

Зазначимо, що 19-річний футболіст провів 16 матчів за Шахтар у чемпіонаті України U-19 і забив 1 гол. Також в його активі 5 матчів і 3 голи у Юнацькій лізі УЄФА.

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