Зоря підписала ще одного гравця Шахтаря
16:47 - Читать на русском
Півзахисник Ілля Гулько проведе сезон 2022/23 у складі луганської Зорі.
Хавбек приєднався до Зорі та вже опинився у заявці луганського клубу, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Гулько виступатиме за Зорю під 6 номером.
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Клуби не розголошують про умови переходу гравця. Transfermarkt повідомляє, що контракт Іллі з Шахтарем завершився ще в липні.
Зазначимо, що 19-річний футболіст провів 16 матчів за Шахтар у чемпіонаті України U-19 і забив 1 гол. Також в його активі 5 матчів і 3 голи у Юнацькій лізі УЄФА.
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