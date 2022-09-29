"Нам потрібний опорний хавбек. Також не відмовлюсь від лівого захисника, бо перед початком сезону ми продали Володимира Якимця. Нам пропонували українців на цю позицію, але фінансові умови, які вони хотіли, ми просто не в змозі потягнути.

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Ще можна підсилити атакувальну лінію. У нас хороші нападники, але ще потрібен рухливий, легкий форвард. Ми ще минулої зими хотіли взяти Ваната, коли його відрахували з Чорноморця, але не встигли – Луческу взяв його на збір із Динамо. Ми хотіли Кулакова, теж не вийшло. Це ті футболісти, яких ми могли потягнути по грошах", – цитує Дулуба FanDay.

Цього сезону Владислав Ванат взяв участь у 10 поєдинках за киян, відзначившись одним голом. Андрій Кулаков тренується під керівництвом Ігора Йовічевіча у Шахтарі, але поки не отримував ігрової практики.

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