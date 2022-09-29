Хавбек присоединился к Заре и уже оказался в заявке луганского клуба, сообщает официальный сайт УПЛ. Гулько выступит за Зорю под 6 номером.

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Клубы не разглашают об условиях перехода игрока. Transfermarkt сообщает, что контракт Ильи с Шахтером истек еще в июле.

Отметим, что 19-летний футболист провел 16 матчей за Шахтер в чемпионате Украины U-19 и забил 1 гол. Также в его активе 5 матчей и 3 гола в Юношеской лиге УЕФА.

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