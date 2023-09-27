Кривбас покинув розіграш Кубка України 2023/24 на стадії 1/8 фіналу, зазнавши поразки від Чорноморця (1:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч у Одесі обіцяв бути дуже цікавим, адже зустрілись друга й третя команди УПЛ. Керівництво одеського клубу вирішило підзаробити на цій зустрічі, закривши її від вільного доступу – гру можна було переглянути, заплативши за місячну підписку на ютуб-канал моряків. Вона коштувала 35 гривень, однак паралельно гру показували пірати з Чорної перлини.

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Старт зустрічі виявився динамічним. Чорноморець розпочав цікавіше. Вже на 3-й хвилині Ієде обходив Бескоровайного й міг вриватись у штрафний з правого краю, але впав після мінімального контакту. Арбітри не побачили тут фолу – як і в епізоді на 12-й хвилині, коли Дібанго високо підняв ногу й влетів у Штогріна. Чомусь VAR не стали використовувати, хоча епізод трапився на куті карного майданчика.

Кривбас огризнувся проривом Кожушка на 13-й хвилині. Олег продерся по межі поля й прострілив на лінію воротарського, однак від замикання врятував Путря. Чорноморець моментально огризнувся атакою з класним розрізним пасом Ієде на хід Бойчуку, але Кліщук вийшов з воріт і був першим на м'ячі.

А на 14-й хвилині криворіжці святкували гол! Кожушко знову протиснув захисника на фланзі – тільки тепер на правому. Гучек не зміг зупинити Олега, давши увірватись до штрафного й спокійно покотити на Приходька. 1:0! Роман Григорчук одразу ж замінив Луку (це була не перша помилка словенця), однак у моменті з пропущеним м'ячем розвалилась вся оборона.

Здавалося, що зараз матч розкриється, але не все сталося, як гадалося. Темп гри впав, а небезпечних моментів майже не виникало – виключенням стала атака Кривбаса на 35-й хвилині, коли Луньов виводив Кожушка віч-на-віч з Варакутою. Щоправда, під кутом. Голкіпер не дав себе переграти.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Кривбаса. У роздягальні Юрій Вернидуб провів подвійну й досить несподівану заміну – тренер зняв з пробігу Кожушка та Бескоровайного. Ймовірно, економив сили лідерів перед матчем УПЛ проти Руха. На поле вийшли Дебелко та Стецьков.

Роман Григорчук всадив на лавку Штогріна й Кузика, кинувши у бій Бадібангу та Даду. Втім, вже за п'ять хвилин по перерві Чорноморець міг пропускати вдруге – Хомченовський підхопив відскок після кутового й завдав дуже сильного удару в лівий кут. Варакута врятував одеситів!

Цей момент відродив гру. За чотири хвилини після цього пострілу "моряки" могли зрівнювати рахунок зусиллями Бойчука – Богдан увірвався на лівий край штрафного й пробив у ближній. Поруч зі стійкою! Кривбас одразу ж відповів. Дібанго на 57-й обікрав Бадібангу з лівого кута карного майданчика вгатив по воротах – повз ліву дев'ятку!

Юрій Вернидуб вирішив провести заміну, випустивши Іліча замість Приходька. Роман Григорчук парирував, кинувши у бій Вакулу замість Бойчука. І цей хід спрацював! На 65-й хвилині Владислав віддав передачу на хід Дада лівим флангом, а той увійшов до штрафного, зібрав на собі купу захисників та пробив у дальній кут – 1:1!

Цей гол надав Чорноморцю крила. В останні півгодини одесити вже явно володіли ініціативою, в той час як Кривбас виглядав досить інертно. Щоправда, моментів це не приносило, за виключенням одного пожежного епізоду біля воріт гостей – Ієде пробивав метрів з семи, але запустив м'яч по горобцях. Здавалося, що гра перейде в овертайми.

Не перейшла. На 3-й компенсованій хвилині "моряки" заробили штрафний, подачу з якого замкнув Васильєв. Кліщук парирував, однак на добиванні тут же зіграв Шпорн – 2:1!

До кінця зустрічі залишалось півтори хвилини, тож Кривбас капітулював. Чорноморець виходить у чвертьфінал Кубка України 2023/24!

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