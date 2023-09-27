Спроба "пивоварів" взяти реванш за поразку в УПЛ (2:4).. Матч, як і онлайн-трансляція Оболонь – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Цікавий факт: після поєдинків у чемпіонаті, що відбулися на вихідних, Іващенко випустив аж 8 нових гравців основи, а Луческу дав відпочити лише голкіперу та нападнику. Перший удар за господарями. На 6 хвилині Суханов на дузі відкинув під удар Косовському, який не поцілив у нижній лівий кут. Високий тиск від динамівців. Суперники ж команди Луческу намагаються діяти через довгі передачі або ловити "біло-блакитних" на недостатньо щільному пресингу і виходити через короткий пас.

Оболонь – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України (відео)

Нещерет непогано закидає ногами на чужу половину, хоча допоміг і відскок від опонента. Ярмоленко тягне, а ось далі не виконує пас на зовсім самотнього Діалло. Вільні зони ліворуч відкриваються чималі – проблеми з останнім пасом не дають розкрити їх Ярмоленку та Караваєву. Випускають і Буяльського на межу воротарського, однак колишній голкіпер Динамо Кичак виручає у ближньому бою, вчасно вийшовши напереріз. Майже відразу після розіграшу кутового Бражко подав, а Беніто головою пробивав з відскоком від газону – знову 34-річний воротар на місці.

Діалло віддає у центр, Бражко швидко переміщує на дугу, де Буяльським тонким пасом переводить за спини на Беніто. Нігерієць з Кичаком також не впорався. Кілька поспіль підкатів від Діалло, який і в матчі УПЛ з ЛНЗ був одним з найкращих за кількістю і якістю єдиноборств. Бражко ледь не привіз, розвертаючись у центрі поля проти двох суперників. Луческу гучно висловлює претензії у своїй емоційній манері. Кілька поспіль вбивчих моментів господарів у межах штрафного. Попов випустив Краснопіра після навісу з лівого флангу – Нещерет тягне. Біловар дозволив себе напрочуд легко хитнути Суханову, Попов цього разу підстрахував правий кут.

Приймак у падінні головою пробивав, знову кіпер на місці. Краснопір ловить підбирання в дуже небезпечній зоні, де його ніхто й не думає накривати, і стріляє з розвороту. Якби не сейви Нещерета, Динамо опинилися б у дуже скрутному становищі. І знову Діалло збирає біля себе двох опонентів і кидає в центр. Цього разу там Андрієвський без роздумів кидає на лінію штрафного, Буяльський підробляє, Беніто свого ж партнера обкрадає, але не влучає у дальній. Якийсь тайм втрачених можливостей Оболоні та Беніто виходить.

Андрієвський спершу накриває пас "пивоварів" у чужій третині, а потім сам же і пробиває після скидання Буяльського. Невлучно. Ярмоленко не зміг прошити Кичака, навіть забравшись у величенький офсайд (VAR нема, але судді з певною паузою свистять положення поза грою). Оболонці не цураються брутально приймати Беніто – це вже моментами щось більше із хокею. Ярмола закидав на Буяльського, який головою перекинув і голкіпера, і ворота.

Беніто тепер уже в ролі розігрувача. Нігерієць на крихітному просторі розіграв елегантну стіночку з Буяльським, якому дісталося ззаду по нозі від захисника. Судді прогавили момент, дуже схоже на пенальті, хоча там і виходив з воріт Кичак. Момент, що символізує перший тайм. Ярмоленко закидав у спину на Діалло, який вже рванув до центру. Дубінчак зовсім без опіки сам не добіг у напрямку штрафного, але претензії Андрію висловив, мовляв, чого не віддав. На це 33-річний вінгер збірної України смачно вилаявся, оцінивши розташування лівого оборонця як невідповідне.

У перерві Волошин замінив Діалло. Оболонь знову починає гостріше в атаці. Бражко виконав невдалу діагональ на чужій половині, тож пройшла швидка контратака. Осману дали дуже багато простору ліворуч, а ось Краснопір у штрафному пробив не найкращим чином. Як же просто й ефективно комбінують "пивовари". Закидання від свого штрафного до чужого, а там Суханов і Краснопір удвох розбираються, але удар не вдається. Минуло ще декілька секунд і сталося те, до чого все йшло. Дубінчак віддав ризикований пас під пресинг, Косовський накрив Бражка у підкаті, Краснопір викотив у центр, а Суханов пробив від стійки в сітку.

Ще одна помилка під тиском, вже у володіннях Нещерета, Біловар кидається під удар. Тарануха дає відпочити несподіваному герою зустрічі. Рамадані та Сирота на 62 хвилині замінили Бражка і Біловара. Ярмоленко накрутив двох, пройшов майже у воротарський, однак на удар його не вистачило. І тут же Андрій надто емоційно пихає комусь із партнерів. Волошин бере гру на себе, розвертається і змушує сітку тріпотіти. Проблема в тім, що лише зовнішній її бік.

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Шепелєв, який замінив Андрієвський, починає з брудного польоту в ноги супернику. Жовта картка – це ще найкраще покарання. Дубінчак виніс м'яч разом із ногами Косовського. Це було боляче, вилаявся постраждалий. Дуже багато нервів. "Три хвилини зупинки там, три хвилини тут", – Луческу обурюється постійними паузами у грі. Однак Динамо зі свого боку якось не дуже поспішає в атаці, де всі надії ніби на одного лише Ярмолу. Буяльський класно накрутив кількох суперників і пробив метрів з 16, Кичак не менш ефектно витягнувся у струнку.

Ще один диво-сейв воротаря Оболоні після подачі кутового, Сирота пробивав і навіть вимагав зарахувати м'яч, але той зовсім не пересік лінію. Буяльський зі штрафного бахнув у поперечину – снаряд, здавалося, йшов очевидно вище, але несподівано в останній момент опустився. Динамо витратило сили основи і тільки вдруге в історії програло Оболоні, запасні якої цілком награли на таку емоційну перемогу. Кубок України отримає нового володаря, адже команда Луческу здобула цей трофей останньою 2 роки тому.

Востаннє Динамо не було у чвертьфіналі Кубка України ще до війни. У далекому сезоні 2012/13 кияни вилетіли від Шахтаря, який тоді тренував Мірча Луческу (1:4). Румунський наставник, до слова, після фіаско проти Оболоні визнав свою вину – мовляв, замість основи, якій не вистачило кубкового менталітету, потрібно було випустити більше молодих і голодних виконавців, зокрема, Малиша, Царенка і, можливо, навіть 17-річного Пономаренка.

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