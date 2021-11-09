Нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш має кілька варіантів продовження кар'єри після завершення оренди у луганському клубі.

Іранець, скоріш за все, покине Зорю після завершення орендної угоди, оскільки луганський клуб не має суму в розмірі 3,5 млн євро, аби викупити форварда, повідомляє Voetbalnieuws. Права на Аллах'яра належать Фенербахче, а контракт із Зорею завершується 31 грудня 2021 року.

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Фаворитом на гравця називають Андерлехт, який вже шукає підсилення атаки на наступний сезон. Конкуренція за Сайядманеша серйозна – з інтересом до гравця також пов'язують Шахтар, ПСВ та Торіно.

Нагадаємо, Аллах'яр у поточному сезоні зіграв 18 матчів у всіх турнірах за Зорю, в яких забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Зоря впевнено переграла Верес завдяки хет-трику Шахаба та піднялась на третю сходинку – арбітр скасував два голи