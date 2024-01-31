Іранський нападник Халл Сіті Аллах'яр Сайядманеш продовжить кар'єру у Вестерло, повідомляє офіційний сайт бельгійців.

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22-річний форвард підписав з представником Ліги Жупіле контракт на 2,5 роки – до 30 червня 2026 року. Фінансові подробиці угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Сайядманеш з жовтня 2020-го по грудень 2021-го виступав за Зорю (на правах оренди з Фенербахче). Луганці не скористались опцією викупу і Аллах'яр приєднався до Халл Сіті (після піврічної оренди англійці викупили його за 4,5 мільйони євро). У поточному сезоні провів за представника Чемпіоншипу 8 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

До слова, раніше ЗМІ сватали іранця у житомирське Полісся – зазначалось, що сам футболіст був не проти повернутись в УПЛ.

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