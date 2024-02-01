АЗ Алкмаар предложил один миллион евро за 21-летнего полуфиналиста молодежного Евро-2023, утверждает ТаТоТаке.

Экс-форвард Зари стал одноклубником Сидорчука в Бельгии – раньше его сватали в Полесье

Заря вряд ли согласится на эти цифры. Летом Нью-Йорк Ред Буллз выходил на луганцев с предложением в 2 млн евро, однако получил категорический отказ. Тогда босс украинского клуба Евгений Геллер установил ценник Батагова на уровне астрономичных 10 млн евро. Вероятно, на этот раз запросы будут несколько меньше, поскольку Заря слабо выступила в еврокубках и больше не имеет "международной витрины" для звезды.

Добавим, что в нынешнем сезоне Батагов провел 19 матчей, оформив 2 гола и 2 ассиста. Защитник остается ключевым игроком и новой версии молодежной сборной Украины, возглавляющей свою отборочную группу на Евро-2025.

Десять украинских талантов, которые удивят мир: шанс Хаби Алонсо, респект Ульфа Кирстена, прототипы Судакова и Довбика