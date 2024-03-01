Президент Зорі Євген Геллер розповів, чому клуб не дійшов згоди щодо продовження контрактів з Даниїлом Алефіренком, Денисом Нагнойним та Ігорем Снурніциним. Причиною стали містичні "техніко-тактичні якості", які мають виконувати лідери команди.

– По-перше, це не футболісти основи Зорі. Згадаймо минулий сезон – вони виходили на заміну у Патріка. У цій кампанії вони грали, бо так бачили тренери. Судячи з турнірної таблиці, вони були неправі. Вони ніколи не були гравцями основи.

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– Але ж ви пропонували їм продовжити контракти?

– Так. Кажу: "Я вам пропоную контракти, дайте свої умови". Алефіренко та Нагнойний дали свої пропозиції –взагалі не питання, ми згодні. Вони попросили певного рівня зарплати. Немає питань. Сказав, що тиснемо руки, але вони за таку зарплату, як лідери команди, мають виконувати певну кількість тактико-технічних якостей на полі.

– Тактико-технічних дій?

– Дій, так.

– А хто має рахувати?

– Вони ж усі бігають із датчиками. Є показники лідерів та показники всіх інших. Є базова зарплата, а ту, яку вони хочуть отримувати, вони мають напрацювати ТТД. Я покликав Коваля (тренер Зорі – прим.). Кажу: "Мені ці хлопчики подобаються. Напишіть, які дії роблять лідери, та запропонуйте це їм". Він написав та віддав. Вони довго думали, а потім сказали, що не підписуватимуть. До побачення.

– Вони ж почали б грати не на команду, а на свої ТТД.

– А там якраз дії на команду, а не що ти маєш забити стільки-то голів. Скільки ти маєш віддати успішних передач і таке інше – там таке.

– Я можу вийти та віддати 100% успішних передач назад.

– Там прописано, скільки пасів вперед він має віддати. Я ж проконсультувався. А те, що вони підписали попередні контракти з іншими командами – це їхнє ставлення до клубу, – поділився Геллер в інтерв'ю ТаТоТаке.

Зазначимо, що ТТД (техніко-тактичні дії – прим.) – сумарний показник того, що гравці виконують на полі: передачі, єдиноборства, підбирання, перехоплення, удари.

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