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Зоря отримала 645 тисяч євро за гравця, який ніколи не грав за луганців

14:10 674 Читать на русском
Зоря отримала 645 тисяч євро за гравця, який ніколи не грав за луганців
Зоря отримала гроші від Крузейро / офіційний сайт клубу

Бразильський Крузейро все ж виплатив Зорі частину боргу за трансфер Вілліана Гомеса, який ніколи не грав за луганський клуб.

Крузейро перерахував Зорі 645 тисяч євро за трансфер Вілліана Гомеса з Металіста у 2014 році. Таким чином, бразильський клуб не буде позбавлений 6 очок в турнірній таблиці, інформує JC Noticias.

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Наразі в CAS триває розгляд справи щодо сплати іншої частини боргу, яка складає близько 1 млн євро. Крузейро з часом планує виплатити борги, але наразі пріоритетом для клубу є виплата зарплати працівникам.

Цікаво, що 33-річний Вілліан Гомес навіть не грав за Зорю. У 2014 році Металіст продав нападника в Крузейро, але бразильці не розрахувалися за трансфер. Згодом харківський клуб передав право вимоги луганській Зорі після втечі власника Металіста Сергія Курченка в Росію.

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Теги
Зоря Зоря футбольні фінанси Крузейро Крузейро
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