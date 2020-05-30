Зоря отримала 645 тисяч євро за гравця, який ніколи не грав за луганців

Бразильський Крузейро все ж виплатив Зорі частину боргу за трансфер Вілліана Гомеса, який ніколи не грав за луганський клуб.

Крузейро перерахував Зорі 645 тисяч євро за трансфер Вілліана Гомеса з Металіста у 2014 році. Таким чином, бразильський клуб не буде позбавлений 6 очок в турнірній таблиці, інформує JC Noticias.

Зоря може спричинити банкрутство легендарного клубу через Вілліана – луганці вимагають непідйомну суму

Наразі в CAS триває розгляд справи щодо сплати іншої частини боргу, яка складає близько 1 млн євро. Крузейро з часом планує виплатити борги, але наразі пріоритетом для клубу є виплата зарплати працівникам.

Цікаво, що 33-річний Вілліан Гомес навіть не грав за Зорю. У 2014 році Металіст продав нападника в Крузейро, але бразильці не розрахувалися за трансфер. Згодом харківський клуб передав право вимоги луганській Зорі після втечі власника Металіста Сергія Курченка в Росію.

Суддю, який губив Динамо і Шахтар, заарештували на вечірці з кокаїном, зброєю і повіями – "небачений скандал"