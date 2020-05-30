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Заря получила 645 тысяч евро за игрока, который никогда не играл за луганчан

14:12 47 Читати українською
Заря получила 645 тысяч евро за игрока, который никогда не играл за луганчан
Заря получила деньги от Крузейро / официальный сайт клуба

Бразильский Крузейро все же выплатил Заре часть долга за трансфер Виллиана Гомеса, который никогда не играл за луганский клуб.

Крузейро перечислил Заре 645 тысячевро за трансфер Виллиана Гомеса из Металлиста в 2014 году. Таким образом, бразильский клуб не будет лишен 6 очков в турнирной таблице, информирует JC Noticias.

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Сейчас в CAS продолжается рассмотрение дела по выплате остальной части долга, которая составляет около 1 млн евро. Крузейро со временем планирует выплатить долги, но пока приоритетом для клуба является выплата зарплаты сотрудникам.

Интересно, что 33-летний Виллиан Гомес даже не играл за Зарю. В 2014 году Металлист продал нападающего в Крузейро, но бразильцы не рассчитались за трансфер. Впоследствии харьковский клуб передал право требования луганской Заре после побега владельца Металлиста Сергея Курченко в Россию.

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Заря Заря футбольные финансы Крузейро Крузейро
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